«Динамо» во время пандемии проводит селекционную работу

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как команда продалжает работать в условиях пандемии коронавируса и приостановки чемпионата. По его словам, дальнейшая работа будет зависеть от дальнейших сроков.

— Работы меньше не стало. Просматриваем игроков, которых присылает селекционный и аналитические отделы, а также агенты, — отметил Новиков в эфире клубного телевидения. — Весь тренерский штаб занят работой по поиску игроков, которые могут нас усилить. Несмотря на то, что мы не на футбольном поле, работы меньше не стало.

Что касается тренировок, то мы все согласовываем с Пепе (тренер по физподготовке. — Прим. «СЭ») тренировочную нагрузку. Дальше Пепе проводит ее онлайн. После — созваниваемся. Он внимательно контролирует, как ребята делают упражнения. Мы постоянно на связи.

Жизнь заставляет все это делать. Ситуация так сложилась, что никто такого не предполагал. Ищем решения по выходу из ситуации. Посмотрим, что сейчас скажет УЕФА, РПЛ и РФС. Дальше будем решать, что делать — отпускать ребят или продолжить. Все зависит от сроков.