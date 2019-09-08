«Динамо» сыграло вничью с латвийским клубом в товарищеском матче

«Динамо» провело товарищеский матч с клубом из Латвии «РФШ». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Единственный гол у москвичей на счету у нападающего Клинтона Нжи.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» (Россия) — «РФШ» (Латвия) — 1:1 (1:0)

Голы: Нжи, 42 (1:0). Куадьо, 75 (1:1).

«Динамо»: Лещук, Рыков, Паршивлюк (Рауш, 46), Плиев (Морозов, 46), Ордец, Юсупов, Жоаузинью (Калинин, 46), Хильемарк, Панченко, Нжи (Кардозу, 46), Филипп (Игбун, 46).

Предупреждение: Рыков, 52.

Судья: Фролов (Москва).

8 сентября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».