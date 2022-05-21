«Динамо» — «Сочи»: Юсупов сравнял счет

«Сочи» сравнял счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 27-й минуте отличился экс-игрок бело-голубых Артур Юсупов. Счет стал 1:1.