На 90+9-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (2:1) ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший повторный 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде динамовский вратарь Шунин еще до удара Ионова ушел далеко вперед с линии ворот, тем самым нарушив правила игры. Пенальти следовало повторить, однако судья поступил иначе. (Александр Бобров)

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