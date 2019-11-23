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«Динамо» — «Ростов»: почему ростовчане не перебивали пенальти?

20:05
«Динамо» — «Ростов».
«Динамо» — «Ростов».
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На 90+9-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (2:1) ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший повторный 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде динамовский вратарь Шунин еще до удара Ионова ушел далеко вперед с линии ворот, тем самым нарушив правила игры. Пенальти следовало повторить, однако судья поступил иначе. (Александр Бобров)

Динамо — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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