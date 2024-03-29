«Динамо» — «Ростов»: Глебов увеличил преимущество гостей

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

24-летний футболист забил гол на 32-й минуте встречи. На данный момент счет в игре 2:0 в пользу ростовчан. Для Глебова это второй гол в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».