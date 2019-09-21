«Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на первое место в молодежном чемпионате

В матче чемпионата России среди молодежных команд «Динамо» принимало «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

«Динамо» набрало 22 очка и возглавило турнирную таблицу. «Сочи» пока не одержал ни одной победы в чемпионате и с 3 очками идет на предпоследнем месте.

Молодежные команды

10-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 3:0 (1:0)

Голы: Галкин, 17 (1:0). Усанов, 46 (2:0). Данилин, 56 (3:0).

Судья: Филимонов (Калининград).

21 сентября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».