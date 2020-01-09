«Динамо» расторгло контракт с Шейдаевым

«Динамо» расторгло контракт с 23-летним нападающим Рамилем Шейдаевым, который истекал летом 2020 года, сообщает официальный сайт бело-голубых.

По данным «СЭ», сторона футболиста оказалась не слишком довольна ситуацией, рассчитывая, что нападающий еще полгода проведет в клубе. Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров РФС.

Однако в «Динамо» уверены в юридической состоятельности своей позиции, поскольку положения трудового договора о его прекращении в срок до 15 января 2020 года полностью соответствуют договоренностям с игроком, достигнутыми перед приходом в клуб.

Рамиль Шейдаев провел за «Динамо» 9 матчей и не забил ни одного гола. (Константин Алексеев)