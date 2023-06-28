«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым
«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым, сообщает «РБ Спорт».
Пивоваров стал гендиректором бело-голубых в январе 2021 года. Ранее он работал на посту исполнительного директора «Зенита».
В сезоне 2022/23 «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду тренировал серб Славиша Йоканович, однако он был уволен из клуба весной этого года. В июне динамовцев возглавил чешский специалист Марцел Личка.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара».
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5
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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