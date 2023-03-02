«Динамо» подписало контракт с новым букмекером на 3,5 года и 3,5 миллиарда рублей

Как и сообщал «СЭ», «Динамо» заключило контракт с букмекерской компанией BetBoom.

Пресс-служба бело-голубых объявила о подписании контракта с компанией, которая с марта становится новым титульным спонсором команды.

Соглашение подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму более чем 3,5 миллиарда рублей.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 17 встречах.