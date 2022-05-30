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«Динамо» подготовило специальный ролик про Сандро Шварца

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» подготовило специальный ролик про главного тренера Сандро Шварца, который покидает команду.

«Мы не плачем, просто эмоции в глаз попали», — гласит подпись к посту.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года, в нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста бело-голубые заняли третье место в чемпионате России, упустив в последнем туре серебряные медали.

«Динамо» в воскресенье проиграло «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:2.

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Зенит

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Краснодар

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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