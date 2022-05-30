«Динамо» подготовило специальный ролик про Сандро Шварца

«Динамо» подготовило специальный ролик про главного тренера Сандро Шварца, который покидает команду.

«Мы не плачем, просто эмоции в глаз попали», — гласит подпись к посту.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года, в нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста бело-голубые заняли третье место в чемпионате России, упустив в последнем туре серебряные медали.

«Динамо» в воскресенье проиграло «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:2.