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Главный тренер «Ахмата» Талалаев: «Сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина»

Талалаев рассказал, с кем из футболистов «Ахмату» удалось продлить контракты
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, с кем клубу удалось продлить контракт и какого игрока хочет сохранить в команде в следующем сезоне.

«Нам хотелось бы сохранить команду — главные усилия направлены на это. Харин, Быстров и Шелия точно остаются в «Ахмате». Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу и сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб этим летом», — цитирует Талалаева «Спорт День за Днем».

22-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22 на правах аренды. В 29-и матчах игрок забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 7-е место в Тинькофф РПЛ. В 30-и матчах грозненский клуб заработал 42 очка.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/akhmat-dogovorilsya-o-prodlenii-kontraktov-s-tremya-futbolistami
Андрей Талалаев
ФК Ахмат
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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