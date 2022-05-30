Главный тренер «Ахмата» Талалаев: «Сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина»

Талалаев рассказал, с кем из футболистов «Ахмату» удалось продлить контракты

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, с кем клубу удалось продлить контракт и какого игрока хочет сохранить в команде в следующем сезоне.

«Нам хотелось бы сохранить команду — главные усилия направлены на это. Харин, Быстров и Шелия точно остаются в «Ахмате». Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу и сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб этим летом», — цитирует Талалаева «Спорт День за Днем».

22-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22 на правах аренды. В 29-и матчах игрок забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 7-е место в Тинькофф РПЛ. В 30-и матчах грозненский клуб заработал 42 очка.