Футболисты ЦСКА Бийол и Медина выступят за свои сборные

Полузащитники ЦСКА Яка Бийол и Хесус Медина выступят за свои сборные в ближайших матчах, сообщает прес-сслужба клуба.

Бийол вместе с командой Словении проведет четыре встречи Лиги наций УЕФА. Они сыграют со Швецией (2 июня), Сербией (5 июня), Норвегией (9 июня). 12 июня словенцы снова встретятся с сербами, но уже дома.

Медина отправится в сборную Парагвая, которая сыграет товарищеские матчи с Японией (2 июня) и Южной Кореей (10 июня).