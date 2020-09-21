«Динамо» победило «Ахмат» благодаря голу Ордеца

В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (1:0) все решил гол Ивана Ордеца после подачи с углового. Стоит отметить, что грозненцы с 79-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мирослава Богосаваца.

После этой победы динамовцы вышли на шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Ахмат» с 10 очками остался десятым.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)

Гол: Ордец, 90+1.

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Слепов (Плиев, 70), Фомин, Грулев (Каборе, 90+4), Моро, Шиманьски (Игбун, 87), Нжи, Лесовой.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Быстров (Харин, 55), Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Понсе, 55), Швец (Садулаев, 90), Бериша (Иванов, 77), Исмаэл (Мелкадзе, 77).

Предупреждения: Швец, 27. Слепов, 31. Ильин, 48. Грулев, 65. Богосавац, 76. Тимофеев, 82. Лесовой, 88. Ордец, 90+3.

Удаление: Богосавац, 79.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Демешко (Химки), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

21 сентября. Москва. Стадион «Динамо».