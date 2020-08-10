«Динамо» обыграло «Урал» в первом туре чемпионата России

В матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на выезде победило «Урал» (2:0).

В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун. Во втором туре «Динамо» примет «Ротор». «Урал» на выезде сыграет с «Рубином».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)

«Урал»: Годзюр, Ароян, Герасимов, Кулаков, Араторе, Бавин (Емельянов, 62), Егорычев (Шаболин, 77), Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Караев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Игбун (Карапузов, 77), Комличенко (Слепов, 89), Нжи (Грулев, 89).

Предупреждения: Егорычев, 22. Паршивлюк, 48. Филипп, 72. Ароян, 77. Слепов, 90+1. Араторе, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).

ВАР: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар).

10 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».