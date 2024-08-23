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Сегодня, 18:11

«Динамо» объявило о подписании контракта с марокканцем Эль-Мехди Маухубом

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Эль-Мехди Маухуб.
Фото Global Look Press

Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом.

Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2029 года. «Динамо» заплатило за его переход 1,7 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне Маухуб выступал за клуб «Раджа Касабланка», забив 9 голов в 24 матчах. Он помог своей команде выиграть чемпионат и национальный Кубок без единого поражения.

Этим летом форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
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6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
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11
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12
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