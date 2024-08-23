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Дмитрий Булыкин: «При Станковиче у «Спартака» появился характер»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сейчас «Зенит» немного ослаблен, но все равно является фаворитом матча. Хочется увидеть яркую игру и, самое главное, чтобы «Спартак» играл с позиции силы. При Станковиче команда здорово выглядит, у нее появляется характер, а в таких играх это может сыграть решающую роль», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Перед началом встречи «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с десятью очками. «Зенит» лидирует, имея в активе 13 баллов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
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 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
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