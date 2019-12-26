«Динамо» нацелилось на Скопинцева

По данным «СЭ», «Динамо» заинтересовано в приобретении футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.

С помощью этой покупки бело-голубые рассчитывают закрыть вопрос по левому флангу, где Скопинцев может сыграть в защите, полузащите и по всей бровке при схеме с тремя центральными защитниками. В команде Мурада Мусаева 22-летний игрок редко проходит в состав, так что «быки» могут расстаться с футболистом, вернув средства, потраченные на его приобретение у «Ростова».

Скопинцев закончил динамовскую академию, выступал за молодежную команду бело-голубых, откуда перешел в «Зенит». Далее выступал за молодежную команду «Лейпцига», австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар». (Константин Алексеев)