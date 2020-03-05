РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» готовит подарки болельщицам к 8 марта

12:55
Теги:

В канун Международного женского дня «Динамо» приглашает всех желающих 7 марта на «ВТБ Арену» принять участие в культурно-спортивном мероприятии, сообщается на официальном сайте клуба.

Москвичи приготовили специальный праздничный день отдыха с активным шоппингом, концертной и развлекательной программой, скидками на разнообразные товары, матчем команды и цветочной церемонией.

При входе на стадион каждой болельщице будет презентован специальный сувенир. Также будут действовать особые предложения, среди которых 20%-ая скидка на весь ассортимент товара для дам и скидка до 50% на ограниченный ассортимент товаров из женской коллекции.

7 марта «Динамо» встретится с «Тамбовом».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15123

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир