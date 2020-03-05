«Динамо» готовит подарки болельщицам к 8 марта
12:55
В канун Международного женского дня «Динамо» приглашает всех желающих 7 марта на «ВТБ Арену» принять участие в культурно-спортивном мероприятии, сообщается на официальном сайте клуба.
Москвичи приготовили специальный праздничный день отдыха с активным шоппингом, концертной и развлекательной программой, скидками на разнообразные товары, матчем команды и цветочной церемонией.
При входе на стадион каждой болельщице будет презентован специальный сувенир. Также будут действовать особые предложения, среди которых 20%-ая скидка на весь ассортимент товара для дам и скидка до 50% на ограниченный ассортимент товаров из женской коллекции.
7 марта «Динамо» встретится с «Тамбовом».
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