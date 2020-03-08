«Динамо» будет готовиться к играм в Грозном и Краснодаре в Сочи

«Динамо» с понедельника приступает к подготовке к матчу в Грозном на базе футбольного клуба «Сочи», информирует сайт клуба. Там динамовцы уже работали в прошлом году — во время паузы на игры национальных сборных в ноябре.

«Динамо» будет тренироваться на юге страны четыре дня, после чего вылетит в столицу Чеченской республики, где в пятницу в рамках 22 тура Тинькофф российской премьер-лиги сыграет с «Ахматом».

В понедельник, 16-го марта, динамовский коллектив вновь вернется в Сочи — там динамовцы будут вести тренировочную работу до 21-го марта. Затем бело-голубые переедут в Краснодар, где в рамках 23 тура проведут гостевой матч против «Краснодара».