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«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» в стиле фильма «Рокки Бальбоа». Видео

11:52
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«Динамо» разместило в своем Twitter видеоанонс матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» в стиле фильма «Рокки Бальбоа».

Матч «Динамо» — «Уфа» состоится 16 сентября в 20.00 (по московскому времени)

Московская команда с 9 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, а уфимская — на 9 месте с 10 очками.

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