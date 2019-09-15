«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» в стиле фильма «Рокки Бальбоа». Видео

«Динамо» разместило в своем Twitter видеоанонс матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» в стиле фильма «Рокки Бальбоа».

Матч «Динамо» — «Уфа» состоится 16 сентября в 20.00 (по московскому времени)

Московская команда с 9 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, а уфимская — на 9 месте с 10 очками.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр