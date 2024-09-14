Диарра обвинил «Локомотив» в нанесении вреда своей карьере
Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра раскритиковал трансферную систему в футболе на фоне его спора с московским клубом.
«Сумма штрафов рассчитывается на основе нескольких критериев, таких как инвестиции предыдущего клуба в приобретение спортсмена, зарплата и оставшееся время действия контракта. Очевидно, что ответственность нового клуба мешает спортсмену продолжить карьеру, но это также защищает ассоциации от необоснованных увольнений и от искушения со стороны других команд», — приводит Marca слова Диарры.
Француз выступал за «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке в 2014-м после того, как Диарра пропустил тренировочный сбор команды. Палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения, однако сторона француза подала аппеляцию на это решение.
Из-за того, что ФИФА не считала футболиста свободным агентом, он не смог подписать контракт с миланским «Интером».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|18-1
|17
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2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
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3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
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4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
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5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
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6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
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7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
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8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
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9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
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12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
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|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1