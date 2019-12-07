Деспотович отравился перед матчем с «Тамбовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер» о том, что форвард Джордже Деспотович отравился перед матчем 19-го тура РПЛ против «Тамбова».

Деспотович не попал в заявку на матч, который пройдет 7 декабря и начнется в 14:00 мск.

В текущем сезоне 27-летний серб забил 6 голов в 16 матчах.

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