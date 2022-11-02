Терюшков заявил, что в первой части сезона РПЛ его удивили результаты «Химок»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поделился впечатлениями от первой половины чемпионата России-2022/23.

«Итоги первой половины сезона? Команде из Петербурга, наверное, вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию. По подбору игроков, наверное, они чемпионы. Но победы там куют ребята не совсем с российскими паспортами. Что касается сюрпризов первого круга, удивили «Химки». Клуб должен находиться в турнирной таблице выше. Поведение Гогниева? У нас достаточное количество таких инцидентов, все зависит от воспитания. Для меня это неприемлемо. Я не разделяю подобные действия в принципе и не допускаю их проявления в общественных местах и на спортивных объектах», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

После первой половины чемпионата России «Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда выиграла 2 матча, 3 сыграла вничью и 10 проиграла.