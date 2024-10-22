Карпин — о российском футболе: «Мы уже 20 лет идем не туда. Дело не в отстранении»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что возвращение российских клубов в еврокубковые турниры существенным образом не повлияет на уровень отечественного футбола.

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры в 2000-м были и в 2021-м были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — сказал Карпин на подкасте Федора Смолова «Smol Talk».

Российские клубы и национальная сборная не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча ввиду отсутствия доступных соперников.