Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Ткачук поделился эмоциями после поражения от "Зенита" (2:4) в 26-м туре чемпионата России.

- У вас на "Зенит" была особенная мотивация? - вопрос Ткачуку.

- Вы знаете, я вообще впервые забиваю в команде, за которую играю. Выступал много где, но все не получалось отличиться. А тут в такой праздник получилось забить - мне, конечно, очень приятно. Да, частичка жизни моей осталась в Петербурге, мне нравится этот клуб, я всегда, когда смотрю, болею за него. (Егор Бычков)

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