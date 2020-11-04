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Денис Глушаков: «Уровень РПЛ упал после чемпионата мира. Могу выделить только Влашича»

16:58
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что уровень чемпионата России упал за последние два года.

— Уровень РПЛ упал после чемпионата мира, — приводит Sport24 слова Глушакова. — Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации.

— «Химки» сыграли с лидерами чемпионата: чувствуется ли разница в классе?

— Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-04-intervyu-denisa-glushakova---ob-itogakh-matcha-lokomotiv---atletiko-i-rossiyskom-futbole

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