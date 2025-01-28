Деменко считает, что футболистам будет интересно принять участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Футболистам будет интересно принять участие в таком турнире. Для игроков это хорошая практика. Можно посмотреть, как ребята выглядят на сборах. Фавориты — «Спартак» или «Зенит», но кого-то одного я бы не выделял», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля пройдет товарищеский турнир, в котором сыграют шесть команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В прошлом году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».