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Дебют Торопа. Акинфеев и Овчинников остались довольны

19:12
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16-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп вышел на поле в товарищеском матче против «Ориуэла» (2:0). После игры его действия оценили тренер армейцев Сергей Овчинников и капитан команды Игорь Акинфеев.

— Нормально, он — нормально. Работаем, — сказал Овчинников в интервью клубному каналу.

— Блестяще. Выход один на один спас. Контролировал удар в штангу. То, что нарабатывалось, все воплотил в этих моментах, — добавил Акинфеев.

Активный подсказ? Это школа Сергея Ивановича.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=X2fljpPVDHY&feature=emb_title

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