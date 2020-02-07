Дебют Торопа. Акинфеев и Овчинников остались довольны
19:12
16-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп вышел на поле в товарищеском матче против «Ориуэла» (2:0). После игры его действия оценили тренер армейцев Сергей Овчинников и капитан команды Игорь Акинфеев.
— Нормально, он — нормально. Работаем, — сказал Овчинников в интервью клубному каналу.
— Блестяще. Выход один на один спас. Контролировал удар в штангу. То, что нарабатывалось, все воплотил в этих моментах, — добавил Акинфеев.
Активный подсказ? Это школа Сергея Ивановича.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=X2fljpPVDHY&feature=emb_title
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