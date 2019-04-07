"Даже дилетанты так не поступают!" Гладилин возмущен ошибкой Селихова

Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил недовольство игрой Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Голкипер в эпизоде с первым пропущенным мячом столкнулся с защитником команды Самюэлем Жиго.

- Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло. Такого в профессиональном футболе еще не видел. Обычный удар голкипера от своих ворот фактически превратился в голевую передачу! Селихов зачем-то полез в борьбу, хотя Жиго был первым на мяче. Вот куда человека понесло? Почему вовремя не подсказал своему защитнику? Даже дилетанты так не поступают! После нелепого гола спартаковцы пребывали в шоковом состоянии. И через несколько минут пропустили второй. Потеряли в штрафной игрока, который в упор расстрелял вратаря. Дальше для ЦСКА довести матч до победы стало уже делом техники. (Александр Кружков)

Полностью интервью Валерия Гладилина и Александра Гришина