Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

— Автобус уже под парами, — написал Евсеев. — Расстаемся с Ашей с благодарностью за гостеприимство. И с легким сердцем. Все-таки 17 дней на сборе это много. Длинный сбор, давно на моей памяти такого не было.

Было видно в последние дни, что ребята морально подустали и физически. Но это надо было сделать, чтобы набрать форму после 2 месяцев простоя.

Разбили сбор на 2 части. Сначала шла функциональная, координационная, общая подготовка. Затем начали работать над игровыми связями. Завершили сбор двусторонней игрой.

План, которые наметили, старались выполнить полностью. Вносили коррективы, наблюдая как игроки переносят нагрузку. В начале сбора провели тестирование команды, посмотрели состояние ребят и отталкивались в работе уже от полученных результатов.

Повезло с погодой. Позволяла заниматься в двухразовом режиме. Парни молодцы, все поняли правильно: для чего было нужно так тренироваться.

Я удовлетворен состоянием группы игроков, которые были в моем распоряжении. Но у нас есть футболисты, которые прилетели в Россию не так давно и сейчас занимаются в Уфе. Все вместе начнем заниматься в общей группе уже на «Нефтянике». Заодно опробуем новый газон.

Начнем следующий этап подготовки 7 июня. Снова сдадим тест на коронавирус. Ребята заслужили 2 выходных. Отдохнут, наберутся эмоций и с новыми силами продолжат работу.