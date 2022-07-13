В «Нижним Новгороде» рассказали о состоянии команды перед стартом сезона

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «СЭ» о состоянии команды перед стартом сезона.

«У нас один легионер, Ларсен, не приехал из Норвегии. Какая цель на предстоящий сезон? Это 8-12-е место. Есть ли игроки травмированные после сборов? Нет, все прошло хорошо», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Прошлый сезон «Нижний Новгород» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре нижегородцы сыграют против «Локомотива» 17 июля в Москве.