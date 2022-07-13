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Сегодня, 18:30

В «Нижним Новгороде» рассказали о состоянии команды перед стартом сезона

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «СЭ» о состоянии команды перед стартом сезона.

«У нас один легионер, Ларсен, не приехал из Норвегии. Какая цель на предстоящий сезон? Это 8-12-е место. Есть ли игроки травмированные после сборов? Нет, все прошло хорошо», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Прошлый сезон «Нижний Новгород» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре нижегородцы сыграют против «Локомотива» 17 июля в Москве.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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15.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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