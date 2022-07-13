В «Нижним Новгороде» рассказали о состоянии команды перед стартом сезона
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «СЭ» о состоянии команды перед стартом сезона.
«У нас один легионер, Ларсен, не приехал из Норвегии. Какая цель на предстоящий сезон? Это 8-12-е место. Есть ли игроки травмированные после сборов? Нет, все прошло хорошо», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Прошлый сезон «Нижний Новгород» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
В первом туре нижегородцы сыграют против «Локомотива» 17 июля в Москве.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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