Дасаев о прохождении Карасевым сборов УЕФА: «Считаю это первым позывом того, что мы можем вернуться»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии «СЭ» отреагировал на прохождение российским арбитром Сергеем Карасевым сборов УЕФА.

«Это нормально. Считаю это первым позывом того, что мы можем вернуться. Потихоньку-потихоньку! Видите, представители многих видов спорта принимают участие на чемпионатах мира. Мы вернемся. Слышал, что наши борцы уже завоевывали медали», — сказал Дасаев «СЭ».

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.