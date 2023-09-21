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Судейство

Сегодня, 13:48

Дасаев о прохождении Карасевым сборов УЕФА: «Считаю это первым позывом того, что мы можем вернуться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии «СЭ» отреагировал на прохождение российским арбитром Сергеем Карасевым сборов УЕФА.

«Это нормально. Считаю это первым позывом того, что мы можем вернуться. Потихоньку-потихоньку! Видите, представители многих видов спорта принимают участие на чемпионатах мира. Мы вернемся. Слышал, что наши борцы уже завоевывали медали», — сказал Дасаев «СЭ».

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Ринат Дасаев
Футбол
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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 5
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

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