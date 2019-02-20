Дарья Валитова: "Когда мажоры насмерть сбивают людей, на них даже дела не заводят"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" ​негодует, почему не заводят дела на мажоров, которые сбивают людей.

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Когда мажоры насмерть сбивают людей, на них даже дела не заводят. Мы их не выгораживаем. Мы не против, чтобы они понесли наказание, но мы за то, чтобы наказание было законным, – сказала Валитова в эфире "Прямой эфир".