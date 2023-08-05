Глебов — про трансферные слухи о себе: «Со мной на связь никто не выходил»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о трансферных слухах вокруг себя.

— Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство «Ростова». Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб.

— Но ты сам готов?

— А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит «Ростову» сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут. Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера.

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 38 матчей за «Ростов», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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