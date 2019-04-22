"Да, набедокурили". Свидетель рассказал о реакции Кирилла Кокорина на заведение дела

На заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева свидетель Максим Сизов рассказал об обыске в квартире брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина. Он также раскрыл слова подсудимого о процессе.

Братья Кокорины, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года стали участниками двух драк, в которых сначала в кафе пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук на парковке у ночного клуба. Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

– Лично знаком только один. Кокорин Кирилл. Я проводил обыск по месту жительства. Остальные из СМИ, – сообщил суду Сизов.

– В каких оперативных мероприятиях вы участвовали?

– На основании поручения мной проводился обыск по месту жительства Кирилла Кокорина. Также проводилось изъятие электронных накопителей с видеозаписями. А позже раскадровка записей.

– Как делалась раскадровка?

– Есть программное обеспечение. При мне произвелось вскрытие конверта, и уже на компьютере производился стоп-кадр. Грубо говоря, скриншот.

– Производились какие-либо изменения на носителях? Монтаж?

– Нет, ни в коем случае.

– Что было зафиксировано на снимках?

– Там порядка 250 фотоснимков. Если мы будем каждый просматривать, много времени произойдет. Но общую картину того, что произошло, можно было составить.

– Лично общались с Кириллом Кокориным?

– Может, непродолжительное время. Во время доставления его следователю.

– Беседовали по поводу инцидента?

– Особых выяснений не было. "Да, набедокурили, посмотрим что дальше будет". Конкретики не было. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

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