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"ЦСКА выигрывал дважды у "Реала" и ничего". Жемалетдинов - о перспективах "Локомотива" в Лиге чемпионов

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Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов поделился мнением о возможностях своей команды в Лиге чемпионов и вспомнил об успешном противостоянии ЦСКА с "Реалом" в этом турнире.

- Скорее всего мы окажемся в третьей или четвертой корзине, будем биться, а что еще делать, - заявил футболист в интервью клубному телевидению. - Да, "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль". Это опыт. Вон ЦСКА дважды играл с "Реалом" и выиграл. Так что ничего страшного. Будем стараться и играть на победу.

По итогам прошлого сезона "Локомотив" занял в чемпионате страны второе место, которое дает право клубу сразу стартовать с группового этапа  Лиги чемпионов.

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