"ЦСКА выигрывал дважды у "Реала" и ничего". Жемалетдинов - о перспективах "Локомотива" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов поделился мнением о возможностях своей команды в Лиге чемпионов и вспомнил об успешном противостоянии ЦСКА с "Реалом" в этом турнире.

- Скорее всего мы окажемся в третьей или четвертой корзине, будем биться, а что еще делать, - заявил футболист в интервью клубному телевидению. - Да, "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль". Это опыт. Вон ЦСКА дважды играл с "Реалом" и выиграл. Так что ничего страшного. Будем стараться и играть на победу.

По итогам прошлого сезона "Локомотив" занял в чемпионате страны второе место, которое дает право клубу сразу стартовать с группового этапа Лиги чемпионов.

Долгожданный выпуск #LokoLeaks и его герой Рифат Жемалетдинов уже на YouTube-канале «ЛокоТВ 2.0» ✌🏼

Почему Рифат ушёл в «Рубин», что ему не нравится в Баринове и почему не любит общаться с прессой 🤔



Смотрим: https://t.co/WBi2zjawZy pic.twitter.com/rytsqo3zKS — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 25, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр