ЦСКА ведет переговоры с «Уотфордом» по форварду Саксессу

Нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс может продолжить карьеру в ЦСКА. Как утверждает Foot Mercato, армейцы ведут переговоры об аренде 24-летнего нигерийца с возможностью выкупа футболиста.

По информации издания, во вторник представитель ЦСКА будет присутствовать на переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Транмер» — «Уотфорд» (первая игра — 3:3).

Сообщается, что кроме ЦСКА интерес к Саксессу проявляют «Эспаньол», «Нант» и еще ряд команд из чемпионата Франции.

В 2016 году «Уотфорд» заплатил «Гранаде» за Саксесса 13,5 миллиона фунтов стерлингов. В этом сезоне форвард провел за английскую команду всего 6 матчей (5 голов за 61 игру за три с половиной сезона).