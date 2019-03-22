ЦСКА соболезнует многолетнему массажисту команды в связи со смертью супруги

Официальный Твиттер ЦСКА выразил соболезнования многолетнему массажисту клуба Михаилу Насибову в связи со смертью супруги. 65-летний россиянин – сын известного российского жокея Николая Насибова.

– Мы с вами, Михаил Николаевич! – написал ЦСКА.

Насибов до 2016 года работал массажистом в сборной России.

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