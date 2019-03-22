ЦСКА соболезнует многолетнему массажисту команды в связи со смертью супруги

Официальный Твиттер ЦСКА выразил соболезнования многолетнему массажисту клуба Михаилу Насибову в связи со смертью супруги. 65-летний россиянин – сын известного российского жокея Николая Насибова.
– Мы с вами, Михаил Николаевич! – написал ЦСКА.
Насибов до 2016 года работал массажистом в сборной России.
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#ЦСКА выражает соболезнования многолетнему массажисту армейского клуба Михаилу Насибову в связи со смертью супруги. Мы с вами, Михаил Николаевич! 🙏– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 марта 2019 г.
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