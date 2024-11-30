ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперед на 43-й минуте

«Рубин» открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:0.

На 43-й минуте казанцев вывел вперед нападающий Мирлинд Даку, которому ассистировал Дардан Шабанхаджай. Для 26-летнего футболиста этот гол стал 9-м в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».