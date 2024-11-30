ЦСКА — «Рубин»: гости ведут 1:0 после первого тайма

«Рубин» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча 17-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 43-й минуте забил Мирлинд Даку с передачи Дардана Шабанхаджая.

Три игрока казанской команды получили по предупреждению: Богдан Йокич, Угучукву Иву и Дмитрий Кабутов, который пропустит следующую игру из-за перебора желтых карточек.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».