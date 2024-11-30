Мохеби: «В каждом матче «Ростов» прикладывает все усилия, чтобы забрать максимальное количество очков»

Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оценил результаты ростовской команды в этом сезоне РПЛ.

«В каждом матче мы прикладываем все усилия, чтобы забрать максимальное количество очков, независимо от того, кто играет против нас. Теперь нам важно удачно завершить календарный год и хорошо подготовиться к весенней части сезона», — цитирует Мохеби Legalbet.

«Ростов» набрал 20 очков за 16 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.