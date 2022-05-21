Чебан высказал мнение о матче за серебряные медали сезона РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи».

— Какое у вас настроение перед Исполкомом РФС?

— Нормальное настроение, все отлично.

— Вы за расширение премьер-лиги?

— Давайте сегодня о футболе.

— Что ожидаете от «Динамо» — «Сочи»?

— Фантастический матч будет. Жаль, что не увижу его сейчас. Еду награждать молодежку ЦСКА в перерыве матча с «Ростовом».

— Согласны с Мележиковым по отказу от расширения?

— Давайте не будем его цитировать.