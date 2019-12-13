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ЦСКА проведет сборы в Испании

17:40
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Пресс-служба ЦСКА сообщает, что команда отправилась в отпуск после победы над «Эспаньолом» (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Армейцы проведут зимние сборы в испанском Кампоаморе, которые начнутся 14 января.

В текущем сезоне ЦСКА с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы H с 5 баллами.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-ushli-v-otpusk/

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