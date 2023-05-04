ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ЦСКА поздравил российского тренера Леонида Слуцкого с днем рождения, сообщает пресс-служба армейцев. Сегодня, 4 мая, специалисту исполнилось 52 года.

«Поздравляем с 52-летием Леонида Слуцкого, который трижды приводил ПФК ЦСКА к золоту чемпионата России!» — говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл 7 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула Российской премьер-лиги.