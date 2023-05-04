В «Бешикташе» опровергли слухи об интересе к хавбеку «Зенита» Барриосу
Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что его клуб не заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.
«Нет, «Бешикташ» не заинтересован в приобретении Барриоса. Это фейковая новость», — приводит слова Казанчи ТАСС.
Контракт 29-летнего колумбийца с «Зенитом» действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне Барриос принял участие в 26 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Источник: https://tass.ru/sport/17674753
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