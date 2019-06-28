ЦСКА подтвердил трансфер Ткачева в тульский "Арсенал"

Полузащитник Сергей Ткачев покинул ЦСКА, информирует официальный сайт армейцев. Красно-синие подвтердили трансфер 30-летнего россиянина в тульский "Арсенал".
В двух последних сезонах Ткачев на правах аренды выступал за оружейников. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, забил пять мячей и отметился шестью голевыми передачами.
В четверг, 27 июня, "Арсенал" объявил о выкупе контракта с Ткачевым у ЦСКА. Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-tkachev-pokinul-pfk-cska/
Загрузка...