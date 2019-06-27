22:53 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" выкупил контракт Ткачева

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Тульский "Арсенал" подписал контракт с полузащитником Сергеем Ткачевым, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он принадлежал ЦСКА.

В двух последних сезонах 30-летний Ткачев на правах аренды выступал за "Арсенал". В прошлом сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, забил пять мячей и отметился шестью голевыми передачами.

Контракт с футболистом действует до 2021 года.

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