"Арсенал" выкупил контракт Ткачева

Тульский "Арсенал" подписал контракт с полузащитником Сергеем Ткачевым, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он принадлежал ЦСКА.

👍🏻👍🏻👍🏻Сергей Ткачев продолжает карьеру в «Арсенале»



27 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с 30-летним атакующим полузащитником.



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В двух последних сезонах 30-летний Ткачев на правах аренды выступал за "Арсенал". В прошлом сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, забил пять мячей и отметился шестью голевыми передачами.

Контракт с футболистом действует до 2021 года.