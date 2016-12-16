ЦСКА планирует зимой провести 9 товарищеских матчей

ЦСКА во время зимнего перерыва в чемпионате России планирует провести 9 товарищеских матчей, сообщает Bobsoccer. Согласно предварительному плану подготовки, на первом сборе красно-синие сыграют два матча, на втором - три и на третьем - четыре. Соперники будут определены позднее. Все сборы планируется провести в Испании.

В Россию ЦСКА вернется за неделю до возобновления чемпионата России. 4 марта красно-синим предстоит сыграть с "Зенитом".