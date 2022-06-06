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«Уфа» договорилась о продаже защитника Журавлева в «Ахмат»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Уфа» и «Ахмат» договорились о трансфере защитника Юрия Журавлева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы уже договорились о переходе игрока. «Ахмат» заплатит за игрока более 1 миллиона евро. После отпуска футболист должен пройти медосмотр.

Контракт Журавлева с «Уфой» рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне в составе «Уфы» защитник провел в общей сложности 30 матчей, в которых забил 3 мяча гола и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-dogovorilas-o-prodazhe-zhuravleva-ahmat-zaplatit-bolee-1-mln-evro/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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