«Уфа» договорилась о продаже защитника Журавлева в «Ахмат»

«Уфа» и «Ахмат» договорились о трансфере защитника Юрия Журавлева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы уже договорились о переходе игрока. «Ахмат» заплатит за игрока более 1 миллиона евро. После отпуска футболист должен пройти медосмотр.

Контракт Журавлева с «Уфой» рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне в составе «Уфы» защитник провел в общей сложности 30 матчей, в которых забил 3 мяча гола и отдал 2 голевые передачи.