ЦСКА отдал Бистровича в аренду в «Касымпашу»
17:08
ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Кристияна Бистровича. Игрок молодежной сборной Хорватии проведет вторую часть сезона-2020/21 в «Касымпаше». Турецкий клуб взял хавбека в аренду с опцией выкупа.
Бистрович играет за ЦСКА с января 2018 года. На его счету 88 матчей и 6 голов во всех турнирах. В 2018 году игрок взял с армейцами Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне на счету Бистровича 20 матчей и 3 гола.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kristijan-bistrovic-prodolzhit-sezon-v-turtsii/
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