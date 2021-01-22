ЦСКА отдал Бистровича в аренду в «Касымпашу»

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Кристияна Бистровича. Игрок молодежной сборной Хорватии проведет вторую часть сезона-2020/21 в «Касымпаше». Турецкий клуб взял хавбека в аренду с опцией выкупа.

Бистрович играет за ЦСКА с января 2018 года. На его счету 88 матчей и 6 голов во всех турнирах. В 2018 году игрок взял с армейцами Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне на счету Бистровича 20 матчей и 3 гола.